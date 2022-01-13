«Он аж замер»: Арзамасова показала реакцию сына на музыку

Оказалось, что малыш выразительно реагирует на эти звуки. «Не знаю, наверное, все мамы видят в своём ребёнке что-то космическое, но я балдею от его микроэмоций на музыкальные акценты. Мне показалось, что я увидела тихий восторг. Он аж замер!», — написала Лиза Арзамасова, поставив тег #Леваэтоклево.

Напомним, что Арзамасова и Илья Авербух стали мужем и женой в 2020 году. До этого пара тайно встречалась около 10 лет. В 2021 году у них родился сын Лев, который стал первенцем для Лизы. У Авербуха есть еще сын Мартин — от предыдущего брака с Ириной Лобачевой.