Олсен против Тейлор-Джой: кто из звезд попал в десятку лучших актеров уходящего года

На третьей строчке снова оказалась представительница Британии, актриса Флоренс Пью. В фильме «Черная вдова» ей досталась роль спецагента и сестры Наташи Романофф Елены Беловой. Несмотря на талантливую игру главной героини Скарлетт Йоханссон внимание зрителей было приковано к Пью. В следующем году мы увидим молодую актрису в триллере Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко».

Четвертое место в рейтинге досталось экс-возлюбленной Бена Аффлека актрисе Ане де Армас, звезде фильма «Не время умирать», которая в прошлом году возглавляла рейтинг.

На пятом месте расположилась актриса Ивонн Страховски — героиня Серены Джой Уотерфорд в известном сериале «Рассказ служанки». В этом году зрители оценили ее дуэт с Крисом Прэттом в фильме «Война будущего».

В топ-10 также вошли: Аня Тейлор-Джой и ее блестящая игра в сериале «Ход королевы», Александра Даддарио в «Белом лотосе», звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер ролью средневековой супруги в исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль», Бен Барнс из фэнтези-драмы «Тень и кость», а также Лили Джеймс и ее исполнение роли Памелы Андерсон в сериале «Пэм и Томми».