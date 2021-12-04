Олсен против Тейлор-Джой: кто из звезд попал в десятку лучших актеров уходящего года
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Фото: Birdie Thompson/AdMedia
Первую строчку рейтинга заняла одна из самых востребованных актрис западного шоу-бизнеса и сестра знаменитых близняшек Олсен — Элизабет. В начале 2020 года она покорила зрителей ролью ведьмы в сериале «ВандаВижн». Однако в том году в топ-10 не попала. В 2021 ее игра была по достоинству оценена не только посетителями IMDB, но и кинокритиками, и принесла актрисе номинацию на «Эмми». Олсен также знакома по ролям в картинах: «Мстители: Эра Альтрона» и «Олдбой».
Второе место в рейтинге занял английский актер Реге Пейдж на фоне успеха сериала «Бриджертоны». Роль герцога Гастингса принесла Пейджу номинацию на «Эмми» и мировой успех. Несмотря на то, что Реге отказался от дальнейшего участия в одном из самых популярных сериалов уходящего года, его карьера несомненно пошла в гору.
Фото: Netflix/Keystone Press Agency
На третьей строчке снова оказалась представительница Британии, актриса Флоренс Пью. В фильме «Черная вдова» ей досталась роль спецагента и сестры Наташи Романофф Елены Беловой. Несмотря на талантливую игру главной героини Скарлетт Йоханссон внимание зрителей было приковано к Пью. В следующем году мы увидим молодую актрису в триллере Оливии Уайлд «Не волнуйся, солнышко».
Четвертое место в рейтинге досталось экс-возлюбленной Бена Аффлека актрисе Ане де Армас, звезде фильма «Не время умирать», которая в прошлом году возглавляла рейтинг.
На пятом месте расположилась актриса Ивонн Страховски — героиня Серены Джой Уотерфорд в известном сериале «Рассказ служанки». В этом году зрители оценили ее дуэт с Крисом Прэттом в фильме «Война будущего».
В топ-10 также вошли: Аня Тейлор-Джой и ее блестящая игра в сериале «Ход королевы», Александра Даддарио в «Белом лотосе», звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер ролью средневековой супруги в исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль», Бен Барнс из фэнтези-драмы «Тень и кость», а также Лили Джеймс и ее исполнение роли Памелы Андерсон в сериале «Пэм и Томми».
Фото: Global Look Press