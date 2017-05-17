Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева станет мамой во второй раз
Тина Канделаки сообщила о беременности Елены Исинбаевой
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжках с шестом Елена Исинбаева беременна вторым ребенком. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Тина Канделаки.
«Второго ждет и Лена Исинбаева!!», — написала она.
Сама спортсменка эту информацию пока не прокомментировала.
Напомним, что у Елены Исинбаевой подрастает трехлетняя дочь Ева от Никиты Петинова. Спортсменка предпочитает не предавать огласке свою личную жизнь, поэтому лишь несколько месяцев назад впервые показала малышку публике.
Поздравляем Елену с грядущим пополнением в семействе!
Фото: instagram