Тина Канделаки сообщила о беременности Елены Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжках с шестом Елена Исинбаева беременна вторым ребенком. Об этом на своей странице в Twitter сообщила Тина Канделаки.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Май 17 2017 в 8:39 PDT

«Второго ждет и Лена Исинбаева!!», — написала она.

Сама спортсменка эту информацию пока не прокомментировала.

Напомним, что у Елены Исинбаевой подрастает трехлетняя дочь Ева от Никиты Петинова. Спортсменка предпочитает не предавать огласке свою личную жизнь, поэтому лишь несколько месяцев назад впервые показала малышку публике.

Поздравляем Елену с грядущим пополнением в семействе!

Фото: instagram