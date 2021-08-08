Олимпиада-2020 звершилась: как прошла церемония закрытия игр в Токио
Церемония закрытия, как и открытия, состоялась без зрителей. Пустые трибуны обусловлены мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.
Первыми на поле стадиона вышли японские спортсмены с флагом своей страны под национальный гимн.
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Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency
Атлеты прошли с флагами вокруг стадиона и образовали круг. После чего прозвучал гимн Греции, страны, которая подарила миру Олимпиаду.
Змееносцем от России стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который взял золото в весовой категории до 97 кг.
Фото: Michael Kappeler/dpa
На сцене выступили японские артисты и прогремел праздничный фейерверк. На закрытии также почтили всех тренеров и учителей, которые уже ушли из жизни.
Президент Олимпийского комитета Томас Бах передал огонь новой столице игр — Парижу. На сцене также присутствовали градоначальник Токио и мэр Парижа Анн Идальго.
Фото: Michael Kappeler/dpa
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в столице Франции.
Церемония завершилась выступлением Элтона Джона и британской певицы японского происхождения Рины Саваямы. Артисты исполнили песню Chosen Family.
Фото и видео: Global Look Press
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