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Олимпиада-2020 звершилась: как прошла церемония закрытия игр в Токио

Сегодня, 8 августа, в столице Японии прошло торжественное закрытие XXXII Летних Олимпийских игр. Последние две недели весь мир наблюдал за успехами 11 тысяч спортсменов из 206 стран. Российская сборная в этом году выступала не под флагом нашей страны, но от этого она не была слабее. Спортсмены увезут с собой 71 медаль, из которых 20 золотых. Этот результат оказался лучше предыдущего на играх в Рио.
Олимпиада-2020 звершилась: как прошла церемония закрытия игр в Токио

Церемония закрытия, как и открытия, состоялась без зрителей. Пустые трибуны обусловлены мерами безопасности из-за пандемии коронавируса.

Первыми на поле стадиона вышли японские спортсмены с флагом своей страны под национальный гимн.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Церемония закрытия в Токио

Фото: Gian Mattia D'Alberto/Keystone Press Agency

Атлеты прошли с флагами вокруг стадиона и образовали круг. После чего прозвучал гимн Греции, страны, которая подарила миру Олимпиаду.

Змееносцем от России стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который взял золото в весовой категории до 97 кг.

Олимпийский огонь

Олимпийский огонь

Фото: Michael Kappeler/dpa

На сцене выступили японские артисты и прогремел праздничный фейерверк. На закрытии также почтили всех тренеров и учителей, которые уже ушли из жизни.

Президент Олимпийского комитета Томас Бах передал огонь новой столице игр — Парижу. На сцене также присутствовали градоначальник Токио и мэр Парижа Анн Идальго.

Спортсмены несут флаги

Спортсмены несут флаги

Фото: Michael Kappeler/dpa

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в столице Франции.

Церемония завершилась выступлением Элтона Джона и британской певицы японского происхождения Рины Саваямы. Артисты исполнили песню Chosen Family.

Фото и видео: Global Look Press

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