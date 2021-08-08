Олимпиада-2020 звершилась: как прошла церемония закрытия игр в Токио

Атлеты прошли с флагами вокруг стадиона и образовали круг. После чего прозвучал гимн Греции, страны, которая подарила миру Олимпиаду.

Змееносцем от России стал двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, который взял золото в весовой категории до 97 кг.