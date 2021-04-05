Ольгу Бузову довели до истерики на премии «ЖАРА Music Awards» вопросами о Даве

Бузова сделала вид, что не заметила замечания. Далее над ней подшутил певец Филипп Киркоров. Собчак завела с ним разговор о Давиде, выступающем под псевдонимом Дава. «Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?», — спросила она его. Беседу звезд подхватила Бузова: «Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?». На что поп-король российской эстрады заявил: «Он будет рад за друга. Он мой друг».

Несмотря на то, что внешне Ольга не выдала эмоций, за кулисами она не сдержалась и расплакалась. «Почему меня все время спрашивают про Даву. Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нем», — пожаловалась она. Как пишет «СтарХит», источники, близкие к звезде, уточнили, что Бузова пришла на церемонию в прекрасном настроении, которое ей испортили. Вопросы ранили певицу, которая до сих пор переживает разрыв. Бузова и Дава расстались в январе 2021 года после полутора лет отношений.