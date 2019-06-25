Ольга Зуева, Равшана Куркова, Чулпан Хаматова и другие на шоу Дианы Вишневой «Сны Спящей красавицы»

Авторы спектакля представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна. В шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. За визуальную часть шоу отвечают Тобиас Греммлер, известнейший в мире дизайнер, работающий с Bjork, художник по костюмам Барт Хесс, сотрудничающий с Lady Gaga, хореограф Эдвард Клюг, художник по свету Лорен Форт. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5 и чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.

«Этот проект появился в моей жизни еще до рождения сына, но тогда он еще был в виде идеи. Идея начала обретать реальные очертания около года назад, и для меня стало очень сильной мотивацией поскорее вернуться в форму после родов, чтобы принять участие в этом уникальном спектакле. Благодаря этому новому проекту мы хотим заглянуть в будущее и понять какого формата спектакли будут в будущем и какие технологии станут его неотъемлемой частью. Мы так привлекаем новую аудиторию, которая привыкла жить в виртуальном мире. Все, что связано с этим проектом, — это совершенно новый опыт», — рассказала Диана Вишнева.

Премьера проекта «Сны спящей красавицы» состоится осенью 2019 года. Спектакль покажут на сцене «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, 20 сентября его увидят москвичи в «Крокус Сити Холле», далее спектакль отправится на гастроли по регионам России. Сразу после российских гастролей шоу поедет на гастроли в США, Канаду и многие страны Европы и Азии.