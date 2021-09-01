Ольга Зарубина рассказала о серьезных последствиях коронавируса: «Пью таблетки, но безрезультатно»

Певица Ольга Зарубина рассказала, что с трудом переносит последствия коронавируса и уже долгое время не может оправиться.

«Я перенесла индийский штамм коронавируса, — говорит Ольга. — К счастью, температура у меня высокой не была: колебалась от 37.1 до 37.7 в течение десяти дней. И была сильная слабость. Я больше недели не могла стоять: приходилось только лежать», — цитирует звезду издание «Собеседник».

Она отметила, что у нее впервые появились проблемы с весом — она сильно похудела и никак не может вернуться к прежнему весу, как бы ни старалась.