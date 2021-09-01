Ольга Зарубина рассказала о серьезных последствиях коронавируса: «Пью таблетки, но безрезультатно»
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Фото: @olgazarubina.off
Певица Ольга Зарубина рассказала, что с трудом переносит последствия коронавируса и уже долгое время не может оправиться.
«Я перенесла индийский штамм коронавируса, — говорит Ольга. — К счастью, температура у меня высокой не была: колебалась от 37.1 до 37.7 в течение десяти дней. И была сильная слабость. Я больше недели не могла стоять: приходилось только лежать», — цитирует звезду издание «Собеседник».
Она отметила, что у нее впервые появились проблемы с весом — она сильно похудела и никак не может вернуться к прежнему весу, как бы ни старалась.
«Я никогда в жизни не набирала лишний вес: всегда весила не больше 45 килограммов. А сейчас у меня около 40 килограммов. Хотя я все время нормально ела и ем. Но вес никак не увеличивается. А еще регулярно что-то в голову бьет на мгновение. В этот момент кажется, что ты будто теряешь сознание. Я просто не знаю, как с этим быть и бороться!».
Кроме этого, у нее появились большие проблемы и с нервной системой — она начала принимать успокоительные препараты, которые, однако, не помогают ей вернуться в норму.
«Ковид бьет по слабым местам, — вздыхает певица. — А у меня нервная система всегда была очень слабой. В результате коронавирус усилил мои симптомы. У меня и панические атаки теперь случаются, и депрессии. Я пью успокоительные, но пока безрезультатно».
Фото: Instagram Ольги Зарубиной
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