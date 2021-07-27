Ольга Волкова призналась, что «удочерила» девушку из Киргизии: «Мамкой меня называет»

«Она скиталась по углам. А у меня была свободная комната. Я предложила ей жить у меня. Потом прописала у себя. Вскоре у нее родилась дочь — моя еще одна внучка, — с улыбкой рассказала Ольга Волкова. — Многие спрашивают меня: "Ну как же так?". А что в этом особенного? Все естественного. Я ее обожаю. Сейчас она с мужем и ребенком живут на съемной квартире. Меня мамкой называет».

Народная артистка добавила, что для нее норма поддерживать хорошие отношения и с тремя своими невестками. Сын Ольги Волковой женат в третий раз. Первой его избранницей была Чулпан Хаматова, у них родились дочери Арина и Ася. Второй женой актера стала Олеся Яковлева, родившая ему сына Георгия. Сейчас Иван счастлив в браке с актрисой Людмилой Харитоновой, с которой растит дочь Александру.

«Это же прекрасно, когда все вместе, дети общие», — говорит Ольга Волкова.