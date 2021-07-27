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Ольга Волкова призналась, что «удочерила» девушку из Киргизии: «Мамкой меня называет»

Народная артистка РФ стала гостьей YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», в котором рассказала о семье, об отличных отношениях с бывшими невестками, о купленном месте на кладбище и размере своей пенсии.
Ольга Волкова призналась, что «удочерила» девушку из Киргизии: «Мамкой меня называет»

Ольга Волкова откровенно поговорила с Вячеславом Манучаровым о личной жизни. Актриса немало удивила собеседника, когда призналась, что пару лет назад «удочерила» киргизскую девушку.

«Она невероятный, чуткий и талантливый человек. С европейским складом ума и отличным чувством юмора, — рассказала народная артистка. — Мы познакомились с ней в парикмахерской, что в моем доме».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Волкова

Фото: www.instagram.com/o.v.volkova_actress

Когда актриса разговорилась с девушкой, узнала, что та бедствует.

«Она скиталась по углам. А у меня была свободная комната. Я предложила ей жить у меня. Потом прописала у себя. Вскоре у нее родилась дочь — моя еще одна внучка, — с улыбкой рассказала Ольга Волкова. — Многие спрашивают меня: "Ну как же так?". А что в этом особенного? Все естественного. Я ее обожаю. Сейчас она с мужем и ребенком живут на съемной квартире. Меня мамкой называет».

Народная артистка добавила, что для нее норма поддерживать хорошие отношения и с тремя своими невестками. Сын Ольги Волковой женат в третий раз. Первой его избранницей была Чулпан Хаматова, у них родились дочери Арина и Ася. Второй женой актера стала Олеся Яковлева, родившая ему сына Георгия. Сейчас Иван счастлив в браке с актрисой Людмилой Харитоновой, с которой растит дочь Александру.

«Это же прекрасно, когда все вместе, дети общие», — говорит Ольга Волкова.

Ольга Волкова призналась, что «удочерила» девушку из Киргизии: «Мамкой меня называет»

Фото: Кадр программы

В «Эмпатии Манучи» актриса рассказала, что уже купила себе место на кладбище рядом с мужем, Владимиром Ховралевым. «Урну с прахом родственника не отдают, пока не купишь место на кладбище. В Москве оно стоит 3 млн рублей, за МКАДом — 1,5 млн. Я купила большой участок рядом с местом захоронения супруга всего за 500 тысяч рублей. По всей видимости, туда и будут складывать всех остальных тоже», — откровенно отметила Ольга Волкова.

Во время беседы народная артистка озвучила размер своей пенсии. «Я 65 лет работаю в театре. Все это время делаю отчисления в пенсионный фонд. Где эти деньги? Собянин прибавил народным артистам, но только в Москве. Теперь у меня получается 50 тысяч. Это очень много», — рассказала актриса.

Фото и видео: Instagram, кадры программы «Эмпатия Манучи»

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