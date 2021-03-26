Ольга Сутулова рассказала о комплексах из-за ожогов на лице

Как уточнила артистка, в возрасте 14 лет она решила покурить со сверстниками на улице. Однако рядом стояла канистра с бензином, которая неожиданно загорелась. Подросток получила ожоги на лице и жутко комплексовала, считая себя некрасивой.

«Ходила и страдала. Говорила: "Мама, я теперь некрасивая". Ей казалось, что это настолько неважно и глупо это говорить. Я не красавица, но у меня есть какая-то интересная внешность, которой я умею пользоваться», — вспомнила она. Полюбить себя и обрети уверенность она смогла лишь к 25 годам.