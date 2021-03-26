Ольга Сутулова рассказала о комплексах из-за ожогов на лице
Фото: Global Look Press
Как уточнила артистка, в возрасте 14 лет она решила покурить со сверстниками на улице. Однако рядом стояла канистра с бензином, которая неожиданно загорелась. Подросток получила ожоги на лице и жутко комплексовала, считая себя некрасивой.
«Ходила и страдала. Говорила: "Мама, я теперь некрасивая". Ей казалось, что это настолько неважно и глупо это говорить. Я не красавица, но у меня есть какая-то интересная внешность, которой я умею пользоваться», — вспомнила она. Полюбить себя и обрети уверенность она смогла лишь к 25 годам.
Актриса побрилась налысо для участия в съемках фильма «Ленинград». Чтобы соответствовать героине картины и выглядеть неженственно, артистка сама просила накладывать на нее больше грима. В передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале «ТВЦ» Сутулова призналась, что просила рисовать синяки под глазами и замазывать грязью лицо. «И как-то это, видимо, принесло ощущение, что все хорошо. Можно пользоваться собой и таким образом», — подчеркнула она.
В юности Ольга не мечтала об актерской карьере, несмотря на то, что уже имела соответствующий опыт. После школы она пошла на исторический факультет, но смогла пройти только на платное отделение. Это обидело девушку, которая к тому времени уже снялась в двух фильмах. «Ну какого черта? Я сказала: "Нет, спасибо"», — добавила она. Сутулова смогла поступить во ВГИК, но не окончила и его. Однако это ничуть не помешало карьере.
Фото: Global Look Press
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