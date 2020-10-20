Ольга Сутулова рассказала о партнерских родах с мужем Евгением Стычкиным: «Сам принял парня»

Супруга Евгения Стычкина, актриса Ольга Сутулова редко делится подробностями личной жизни. Но в этот раз она нарушила правило. Молодая мать рассказала, как прошли ее роды.

«Напомним, Евгений (46) готовился-готовился и, оказалось, не зря.... Родил парня, принял, все проверил и отправил греться. На фото час спустя устало снимает часы и браслеты. Далее лирическое отступление, редко встречающееся на моей странице. За возможность такой фотографии мне нужно сказать огромное спасибо @roddompravda и всей его команде. Буквально всей! В эпоху чумы очень ценно, что человека может с первых секунд жизни встретить и мама, и папа. Парня встретила практически мужская компания. С сильным гендерным перевесом во всяком случае (дошутилась я про шовинизм). Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских Золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Конечно же, мужики шутили, снимали нас на телефон... Никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (ничего интересного — грим не успел смыть)... Короче, было весело и совершенно не страшно! Вернемся!», — поделилась воспоминаниями о важном дне Ольга Сутулова.