Ольга Сутулова и Евгений Стычкин стали родителями – у пары снова родился сын

О своем интересном положении Сутулова не рассказывала до последнего. О том, что на родила мальчика, рассказал в своих социальных сетях Стычкин. В коротком видеоролике он поделился своей радостью: «Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь...в День защиты детей у нас родился сын. Я желаю ему мира, для него и для всех остальных детей», — поделился актер.

Для пары это второй общий ребенок – у них уже есть сын Михаил, появившийся на свет в 2020 году. В комментариях звездную пару поздравили поклонники и многие знаменитые артисты, среди которых Ксения Раппопорт, Михал Шац и другие.

Напомним, что у Евгения Стычкина помимо сыновей от Ольги Сутуловой есть еще четверо детей: трое – от брака с пианисткой Екатериной Сканави и внебрачная дочь София, которой уже 27 лет. С Ольгой Сутуловой актер познакомился в 2007 году и ради нее ушел из семьи. Пара узаконила отношения в 2012 году.