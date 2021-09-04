Ольга Сутулова и Евгений Стычкин крестили годовалого сына

Компанию Евгению, Ольге и маленькому Мише составили актер Евгений Пронин с женой и режиссером Кристиной Арустамовой, другие друзья пары, а также родители актеров.

«Началось торжество, ради которого мы приехали, — крещение Михаила Стычкина», — написала Кристина в своем Instagram.