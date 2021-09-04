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Ольга Сутулова и Евгений Стычкин крестили годовалого сына

Около года назад в семье популярных российских актеров Ольги Сутуловой и Евгения Стычкина произошло долгожданное событие — родился сын Миша. Мальчик стал первым ребенком для Ольги и пятым для Евгения. У артиста есть еще трое детей от предыдущего брака и взрослая дочь от одногруппницы. На днях вся семья вместе с близкими друзьями поехала в Суздаль для проведения обряда крещения.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Компанию Евгению, Ольге и маленькому Мише составили актер Евгений Пронин с женой и режиссером Кристиной Арустамовой, другие друзья пары, а также родители актеров.

«Началось торжество, ради которого мы приехали, — крещение Михаила Стычкина», — написала Кристина в своем Instagram.

Видео из Instagram Кристины Арустамовой

После мероприятия супруги и гости решили отправиться на прогулку по городу, а после продолжили отмечать в ресторане.

Напомним, что 41-летняя Ольга Сутулова и 47-летний Евгений Стычкин познакомились на съемках совместного фильма «Контракт на любовь» в 2007 году. На тот момент актер состоял в браке с Екатериной Сканави. Супруги развелись в 2009 году, и спустя три года Ольга и Евгений поженились.

Фото и видео: Intagram, Global Look Press