Ольга Слуцкер и Яна Рудковская устроили битву стройных тел в слитных купальниках

Купальники авторства Натальи Якимчик весьма любимы светскими львицами. Несмотря на идеальные фигуры, многие знаменитости предпочитают слитные модели с оригинальными сетчатыми вставками или забавной кошачьей мордочкой на лифе. Несколько часов назад 53-летняя Ольга Слуцкер и 43-летняя Яна Рудковская в своих Instagram продемонстрировали стройные тела в купальниках Natayakim.
Основатель сети фитнес-клубов World Class примерила ярко-синий купальник.
Яна Рудковская надела розовый, а также рассказала, как отпуск отразился на ее фигуре: «Докладываю, что похудела на 2 кг, каждый день не только ходила на пляж и работала, но и активно занималась спортом , ела 2 раза в день ,только яйца на завтрак и рыбу на обед , ужин примерно пропускала! Сейчас мой вес ровно 50 кг , рост по-прежнему 168 см».
Как вы думаете, кому больше идет купальник от Якимчик?
Фото: instagram