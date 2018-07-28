Ольга Слуцкер и Яна Рудковская устроили битву стройных тел в слитных купальниках

Яна Рудковская надела розовый, а также рассказала, как отпуск отразился на ее фигуре: «Докладываю, что похудела на 2 кг, каждый день не только ходила на пляж и работала, но и активно занималась спортом , ела 2 раза в день ,только яйца на завтрак и рыбу на обед , ужин примерно пропускала! Сейчас мой вес ровно 50 кг , рост по-прежнему 168 см».