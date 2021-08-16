Ольга Шукшина — об абортах, наследстве отца и отношениях с сестрами

Из всех близких ближе всего 52-летняя Ольга сейчас общается с дочерью матери от первого брака, которую Лидия Федосеева-Шукшина не видела 60 лет. Звезда драмы «Калина красная» всего родила трех девочек. Старшая, Анастасия, появилась на свет в браке артистки с Вячеславом Ворониным и, несмотря на просьбы Василия Шукшина наладить отношения с дочерью, актриса так и не навела мосты. Ольга эмоционально поделилась своим мнением на этот счет: «Я теперь как мать думаю: "Боже мой! Да как может быть, чтобы ты своего первенца десятки лет не видела?". Я бы ползла и землю грызла. Мое сердце это не принимает», — сказала Ольга в программе «Судьба человека».

Сложные отношения и у самой Ольги с матерью, хотя она полностью взяла на себя уход за ней и всю работу по дому: «Я сейчас домохозяйка и сиделка, ухаживаю за квартирой и за мамой. Даже несмотря на то, что она бежит к своему Алибасову, я надеюсь, что она в какой-то момент вернется и скажет: "Девчонки, родные, простите меня"», — в сердцах признается она.

Также не сложилось близкого общения и с сестрой Марией: «Я ведь осколок от этой семьи. Сейчас семья у нас — расколотая чаша. Я седьмой год пожинаю плоды этого состояния», — признается Ольга. Актерскую карьеру она забросила очень быстро: «К пятому курсу я себе сказала: либо быть Инной Чуриковой, либо Нонной Мордюковой. Пополнять ряды бездарных актеров, бесконечных участников сериалов не надо», — заключила Шукшина.

А после получения папиного наследства в размере 25 тысяч рублей в 1989 году быстро одну часть растратила, а другая — была украдена. Как только был снят «железный занавес», уехала в США, где работала продавщицей. Но быстро вернулась. А когда родился сын, названный в честь отца Василием, вместе с ним порядка 15 лет жила при монастыре. Мария, в свою очередь, вложила полученные деньги в недвижимость. Гостья программы не стала скрывать, что Мария всегда была стабильнее и степеннее своей сестры, поэтому смогла выстроить свою жизнь более последовательно. И не раз за передачу отметила, что если бы был отец жив — он бы смог направить ее неуемную энергию в нужное русло.