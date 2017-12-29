Телеведущая получила бытовую травму.

Уходящий год надолго запомнится известной ведущей Ольге Шелест, ведь за пару дней до праздника она получила серьезную травму. Во время подготовки к празднику телеведущая сильно порезала палец и задела сухожилие. Об этом Ольга рассказала пользователям своего Instagram. Стоит отметить, что даже о такой неприятной истории телеведущая поведала со свойственным ей оптимизмом.

«Оленька!!! Пусть ваш пальчик заживает как можно скорее! Поражаюсь вашему оптимизму! Врачам как всегда спасибо, их помощь бесценна! Оля, пусть в Новом году с вашими пальчиками будет все в порядке!», «Олечка берегите себя. С Наступающим !!!!!», «Пальчик, заживай», «Пусть поскорее заживет! Как на собаке)))))). Простите за каламбур)))). С наступающим!», «Какая же вы классная!!!❤️❤️❤️Пусть скорее заживёте все!», «Вы потрясающая и оптимизм ваш просто заряжает энергией! 😁А пальчик надеюсь скоро заживет. С наступающим Новым Годом! 🎄», — написали фолловеры слова поддержки.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram