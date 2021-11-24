Ольга Серябкина заплатила 1,2 миллиона рублей за роды в элитной клинике

Ольга Серябкина стала мамой — у нее родился мальчик, которого назвали Лукой. Новоиспеченная родительница уже успела поделиться впечатлениями от своих родов и даже собраться за вторым ребенком:

«И вообще, любовью до максимума наполнены последние несколько дней. Это что-то невероятное, я никогда такого не испытывала! Я думаю, что меня поймут все родители», — пишет она.

Она выразила огромную благодарность врачам и рассказала об условиях:

«Мои роды начались немного раньше срока — конечно, неожиданно для меня. Но когда я приехала в роддом, тревога начала уходить — настолько мои врачи излучали спокойствие и уверенность, что эти состояния передавались и мне. Они, как и мой муж, держали меня на позитиве. Знаете, сколько раз я слышала истории про то, что роды — это сложно, утомительно и даже страшно. Согласна, это не может быть просто, но теперь я знаю на своем примере: роды могут и должны быть позитивными и проходить настолько легко, насколько возможно, а врачи могут быть твоими помощниками и друзьями. Мне даже муж сказал, сразу после рождения нашего сына, что это было похоже на самый счастливый Новый год, умноженный на тысячу. И самое интересное, что первый вопрос, который я задала врачу — когда можно снова рожать? Может я, конечно, была в легком стрессе, но в целом я действительно готова снова вернуться сюда в обозримом будущем».