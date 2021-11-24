Ольга Серябкина заплатила 1,2 миллиона рублей за роды в элитной клинике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @seryabkina
Ольга Серябкина стала мамой — у нее родился мальчик, которого назвали Лукой. Новоиспеченная родительница уже успела поделиться впечатлениями от своих родов и даже собраться за вторым ребенком:
«И вообще, любовью до максимума наполнены последние несколько дней. Это что-то невероятное, я никогда такого не испытывала! Я думаю, что меня поймут все родители», — пишет она.
Она выразила огромную благодарность врачам и рассказала об условиях:
«Мои роды начались немного раньше срока — конечно, неожиданно для меня. Но когда я приехала в роддом, тревога начала уходить — настолько мои врачи излучали спокойствие и уверенность, что эти состояния передавались и мне. Они, как и мой муж, держали меня на позитиве. Знаете, сколько раз я слышала истории про то, что роды — это сложно, утомительно и даже страшно. Согласна, это не может быть просто, но теперь я знаю на своем примере: роды могут и должны быть позитивными и проходить настолько легко, насколько возможно, а врачи могут быть твоими помощниками и друзьями. Мне даже муж сказал, сразу после рождения нашего сына, что это было похоже на самый счастливый Новый год, умноженный на тысячу. И самое интересное, что первый вопрос, который я задала врачу — когда можно снова рожать? Может я, конечно, была в легком стрессе, но в целом я действительно готова снова вернуться сюда в обозримом будущем».
Кроме того, стало известно, что шикарные роды обошлись Ольге в 1,2 миллиона рублей, как подсчитали журналисты издания «Вокруг ТВ». Сама двухкомнатная палата и роды стоили более 1 миллиона рублей. Около 200 тысяч ей обошлись специалисты, также она заплатила деньги за комфортную палату и шестиразовое питание, которым певица осталась очень довольна.
Более того, она отметила, что ей не пришлось брать с собой личные вещи — в роддоме ее обеспечили всем необходимым.
Фото: Instagram