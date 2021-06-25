Ольга Серябкина рассекретила мужа и поделилась планами на будущее
Это произошло после того, как ее продюсер Максим Фадеев расторг с ней рабочий контракт. На страницах глянца появились красивые свадебные фотографии знаменитости, однако лицо новоиспеченного мужа было сложно рассмотреть из-за ракурсов съемки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Комсомольская правда/Русский взгляд
И вот, спустя почти год Серябкина опубликовала фото любимого, но уже в своем Instagram. Это произошло после того, как один из подписчиков задал вопрос 36-летней звезде: «Почему не показываешь мужа?». Отметим, что несмотря на обновление статуса, вокруг личной жизни певицы постоянно ходят разные слухи и домыслы — от ее ориентации до фиктивности заключенного брака. Однако звезда заявляет, что много времени проводит вместе с мужем Георгием Начкебия и не видит смысла делиться своим счастьем с другими.
Некоторые поклонники проводят параллели с другой экс-солисткой группы Леной Темниковой, которая также не показывает фото со своим мужем и дочерью, а предпочитает делиться профессиональными успехами и рабочими буднями со своими подписчиками.
Впрочем, Серябкина также признается, что уже готова к следующему шагу — рождению ребенка, но судя по скрытности красавицы, об этом мы узнаем далеко не сразу.
Фото и видео: Global Look press/ youtube
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram