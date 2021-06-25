Ольга Серябкина рассекретила мужа и поделилась планами на будущее

Некоторые поклонники проводят параллели с другой экс-солисткой группы Леной Темниковой, которая также не показывает фото со своим мужем и дочерью, а предпочитает делиться профессиональными успехами и рабочими буднями со своими подписчиками.

Впрочем, Серябкина также признается, что уже готова к следующему шагу — рождению ребенка, но судя по скрытности красавицы, об этом мы узнаем далеко не сразу.