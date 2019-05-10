Ольга Серябкина получила травму на съемках клипа

Некоторое время назад стало известно, что Ольга Серябкина ушла из группы SEREBRO, чтобы строить сольную карьеру под псевдонимом MOLLY. В апреле прошла презентация сольного альбома артистки, кроме того, она начала снимать клип на одну из новых песен.

Как сообщает портал Starhit, съемки видеоклипа оказались под угрозой срыва — во время одной из сцен Ольга серьезно упала. «Помощь врачей не понадобилась. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, но в первые минуты мы очень опасались за ее здоровье, потому что падение выглядело весьма устрашающим», — цитирует издание официального представителя звезды.