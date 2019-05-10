Ольга Серябкина получила травму на съемках клипа

Некоторое время назад стало известно, что Ольга Серябкина ушла из группы SEREBRO, чтобы строить сольную карьеру под псевдонимом MOLLY. В апреле прошла презентация сольного альбома артистки, кроме того, она начала снимать клип на одну из новых песен.
Как сообщает портал Starhit, съемки видеоклипа оказались под угрозой срыва — во время одной из сцен Ольга серьезно упала. «Помощь врачей не понадобилась. Сейчас Ольга чувствует себя отлично, но в первые минуты мы очень опасались за ее здоровье, потому что падение выглядело весьма устрашающим», — цитирует издание официального представителя звезды.
Напомним, не так давно Ольга Серябкина дала редкое интервью о своей жизни. В разговоре с Марией Мельниковой для YouTube-шоу «Маша спросит» певица рассказала, что ради развития карьеры отказалась выходить замуж за своего возлюбленного.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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