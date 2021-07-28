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Ольга Серябкина показала неопубликованные фотографии со свадьбы

Звезда поделилась кадрами в сториз в ответ на просьбы подписчиков.
Ольга Серябкина показала неопубликованные фотографии со свадьбы

Ольга Серябкина из тех звезд, которые не слишком любят демонстрировать личную жизнь. Поэтому брак певицы с продюсером Георгием стал для всех неожиданностью.

Замуж девушка вышла в Австрии, в небольшом городе в Альпах, который находится по соседству с Веной. Праздничный ужин же состоялся именно в столице Австрии.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина с мужем

Фото: @seryabkina

Замуж она вышла в элегантном и скромном платье-комбинации на тонких лямках.

Фото со свадьбы она показывала немного, поэтому подписчики попросили у нее в сториз показать еще.

Ольга опубликовала три фотографии с супругом — на всех кадрах они выглядят весьма счастливыми.

Своего мужа Ольга не стремится демонстрировать и после брака — чаще всего она постит не совместные фотографии, а просто кадры из своей семейной жизни, за которыми с большим интересом следят ее поклонники.

Сама Серябкина признается, что ее решение не афишировать личную жизнь мотивировано только тем, что счастье любит тишину, и добавляет, что много времени проводит вместе с мужем Георгием Начкебия и не видит смысла делиться этим с другими.

Фото: Instagram Ольги Серябкиной

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