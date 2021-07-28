Ольга Серябкина показала неопубликованные фотографии со свадьбы

Ольга Серябкина из тех звезд, которые не слишком любят демонстрировать личную жизнь. Поэтому брак певицы с продюсером Георгием стал для всех неожиданностью.

Замуж девушка вышла в Австрии, в небольшом городе в Альпах, который находится по соседству с Веной. Праздничный ужин же состоялся именно в столице Австрии.