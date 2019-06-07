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Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Мария Мельникова и другие знаменитости побывали на коктейле Agent Provocateur

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Серябкина

Фото: Пресс-служба
В Courage Champagne Bar прошла встреча с креативным директором бренда.

6 июня Courage Champagne Bar прошел коктейль с креативным директором бренда Agent Provocateur Сарой Шоттон.

Среди гостей было много знаменитостей: Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Мария Мельникова, Дарья Клюкина, Ольга Ушакова, Виктория Короткова и другие.

Алена Водонаева для вечера выбрала образ тотал блэк. Модель и телеведущая надела простое черное миди-платье с накидкой. Из обуви она выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке и с кошачьими мордочками на носках. Завершал образ черная сумочка.

Алена Водонаева

Фото: Пресс-служба

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на мероприятии в черных укороченных брюках и корсете Dolce & Gabbana с вышитыми цветами. На ногах певицы красовались сабо на небольшом каблуке и с меховой отделкой.

Ольга Серябкина

Фото: Пресс-служба

Модель и жена рэпера Мота Мария Мельникова остановила выбор на простом шелковом белом платье в черный горох и белых босоножках на высоком каблуке.

Мария Мельникова

Фото: Пресс-служба

Чей образ вам понравился больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Пресс-служба

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