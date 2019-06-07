Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Мария Мельникова и другие знаменитости побывали на коктейле Agent Provocateur

6 июня Courage Champagne Bar прошел коктейль с креативным директором бренда Agent Provocateur Сарой Шоттон.
Среди гостей было много знаменитостей: Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Мария Мельникова, Дарья Клюкина, Ольга Ушакова, Виктория Короткова и другие.
Алена Водонаева для вечера выбрала образ тотал блэк. Модель и телеведущая надела простое черное миди-платье с накидкой. Из обуви она выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке и с кошачьими мордочками на носках. Завершал образ черная сумочка.
Фото: Пресс-служба
Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина появилась на мероприятии в черных укороченных брюках и корсете Dolce & Gabbana с вышитыми цветами. На ногах певицы красовались сабо на небольшом каблуке и с меховой отделкой.
Фото: Пресс-служба
Модель и жена рэпера Мота Мария Мельникова остановила выбор на простом шелковом белом платье в черный горох и белых босоножках на высоком каблуке.
Фото: Пресс-служба
Чей образ вам понравился больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Пресс-служба
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