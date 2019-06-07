Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Мария Мельникова и другие знаменитости побывали на коктейле Agent Provocateur

6 июня Courage Champagne Bar прошел коктейль с креативным директором бренда Agent Provocateur Сарой Шоттон.

Среди гостей было много знаменитостей: Ольга Серябкина, Алена Водонаева, Мария Мельникова, Дарья Клюкина, Ольга Ушакова, Виктория Короткова и другие.

Алена Водонаева для вечера выбрала образ тотал блэк. Модель и телеведущая надела простое черное миди-платье с накидкой. Из обуви она выбрала туфли-лодочки на высоком каблуке и с кошачьими мордочками на носках. Завершал образ черная сумочка.