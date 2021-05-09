Ольга Павловец рассказала о потере ребенка и о решении снова стать матерью

9 мая звезда сериалов «Склифосовский» и «Тайны следствия» отмечает 40-летие. Павловец сыграла в более чем 80 фильмах и сериалах, и стала одной из самых узнаваемых и успешных актрис в российской киноиндустрии.

Но личная жизнь Ольги не складывалась так гладко. Романы с коллегами Дмитрием Щербиной и Иваном Шибановым не увенчались успехом. А четырехлетний сын Прохор ушел из жизни. Причиной смерти ребенка был несчастный случай. Несмотря на все, актриса поборола личные трудности и снова стала матерью.

С самого детства Ольга росла в творческой семье, – ее мать была педагогом по сценической речи. Девочка с раннего возраста занималась вокалом и танцами. После школы Павловец поступила в университет сценических искусств и стала пробовать себя в кинематографе. Первый успех пришел к молодой актрисе после эпизодической роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», но настоящим успехом была роль в фильме «Стилет-2».

Личная жизнь актрисы всегда интересовала ее поклонников не меньше успехов в творческой деятельности. Но в крупных и скандальных романах Павловец замечена не была. Известным избранником актрисы был коллега Дмитрий Щербина, с которым у Ольги была изначально далеко не шикарная жизнь. Пара перебиралась из одной съемной квартиры в другую, и ни о какой стабильности у молодых актеров не шло ни речи. В какой-то момент это наскучило актрисе.

«Тогда еще я не знала, что многие, как мне казалось, Димины достоинства обернутся недостатками в совместной жизни: загадочная печаль — угрюмостью, хозяйственность — излишним педантизмом, размеренность — нежеланием развиваться дальше. К тому же я стала обращать внимание, что Дима часто выпивает», – рассказывала Ольга изданию StarHit.

В этом союзе у пары родился сын Прохор, которого Павловец решила растить в Петербурге у родителей. Тогда в браке у актеров уже все было не гладко. Щербина купил квартиру в Москве, но дело все равно дошло до развода. Ольга уже некоторое время жила одна, когда повстречала нового избранника Ивана Шибанова.

Когда актриса уехала на съемки фильма «Террор любовью», она оставила Прохора с родителями на даче. В один вечер ей позвонил отец, и Ольга поняла, что случилось непоправимое. «Это был несчастный случай, когда беда настигает внезапно. Четырехлетний Прохор споткнулся возле канавки на даче, упал — и все... Можно искать тысячу литературных, исторических примеров, утешений, помогающих уменьшить боль и принять беду», – вспоминала Павловец.

После случившегося актриса впала в сильнейшую депрессию и не общалась с бывшим мужем. Поддержкой для нее на тот момент оказался Иван Шибанов. Через несколько недель Ольга решила, что хочет снова стать матерью. У актеров родился сын Макар, но в 2017 году пара объявила о расставании. «У нас замечательные отношения. Все вместе можем посидеть в кафе, отправиться в театр, погулять», — отмечала актриса.