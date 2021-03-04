Ольга Орлова в образе Жаклин Кеннеди и другие светские дамы на бьюти-вечеринке

Сати Спивакова поразила всех присутствовавших своим цветущим внешним видом. А Виктория Шелягова и хозяйка мероприятия Юлия Карасева были невероятно обворожительны и с широкими улыбками дарили гостям брендированные, специально расписанные для вечеринки матрешки.