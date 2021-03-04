Ольга Орлова в образе Жаклин Кеннеди и другие светские дамы на бьюти-вечеринке
Фото: архив пресс-служб
Главной темой бьюти-вечеринки, как нетрудно догадаться, стала красота, потому и проходила она в месте с говорящим названием – гастробаре «Красота».
Посетили мероприятие исключительно красивые гости. Так, Ольга Орлова выбрала классический наряд а-ля первая леди Джеки Кеннеди. Неброский, по-весеннему свежий макияж и гладкое удлиненное каре идеально завершили образ.
Фото: архив пресс-служб
Сати Спивакова поразила всех присутствовавших своим цветущим внешним видом. А Виктория Шелягова и хозяйка мероприятия Юлия Карасева были невероятно обворожительны и с широкими улыбками дарили гостям брендированные, специально расписанные для вечеринки матрешки.
Фото: архив пресс-служб
В непринужденной атмосфере праздника светские дамы обсудили все бьюти-хиты нового сезона, душевно пообщались и сфотографировались на фоне стены из свежих цветов и охапок мимозы. Мероприятие также посетили Михаил Друян, Маргарита Лиева, Екатерина Моисеева, Ольга Панченко, Оксана Бондаренко, Мила Марсель, Екатерина Арустамова, Анна Троя, Марина Цыбина, Светлана Таккори.
Фото: архив пресс-служб
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