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Ольга Орлова в образе Жаклин Кеннеди и другие светские дамы на бьюти-вечеринке

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Юлия Карасева и Виктория Шелягова

Фото: архив пресс-служб

Отметить женский день и отметить приход весны знаменитостей пригласил Институт красоты «Сенсави».

Главной темой бьюти-вечеринки, как нетрудно догадаться, стала красота, потому и проходила она в месте с говорящим названием – гастробаре «Красота».

Посетили мероприятие исключительно красивые гости. Так, Ольга Орлова выбрала классический наряд а-ля первая леди Джеки Кеннеди. Неброский, по-весеннему свежий макияж и гладкое удлиненное каре идеально завершили образ.

Ольга Орлова

Фото: архив пресс-служб

Сати Спивакова поразила всех присутствовавших своим цветущим внешним видом. А Виктория Шелягова и хозяйка мероприятия Юлия Карасева были невероятно обворожительны и с широкими улыбками дарили гостям брендированные, специально расписанные для вечеринки матрешки.

Юлия Карасева и Виктория Шелягова

Фото: архив пресс-служб

В непринужденной атмосфере праздника светские дамы обсудили все бьюти-хиты нового сезона, душевно пообщались и сфотографировались на фоне стены из свежих цветов и охапок мимозы. Мероприятие также посетили Михаил Друян, Маргарита Лиева, Екатерина Моисеева, Ольга Панченко, Оксана Бондаренко, Мила Марсель, Екатерина Арустамова, Анна Троя, Марина Цыбина, Светлана Таккори.

Фото: архив пресс-служб

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