Ольга Орлова спровоцировала слухи о романе с Николаем Басковым

«Давно у него новой невесты не было! Прикормишь так!», «Как пара красиво смотритесь», «Подходите друг другу!!! Надо брать!», «Вот наконец-то пара смотрится — счастья вам и любви настоящей», «Так мило🤗🤗🤗😍😍😍», «Такая чудесная пара!», «Суперские и естественные!!!», «Ничего себе поворот событий», «Классно смотритесь вместе!!», «Оля+Коля=…», «Оля и Николай, вы отлично смотритесь 👍 красивая пара» — написали подписчики.

Напомним, год назад Николай Басков признался в любви Виктории Лопыревой и предложил ей стать его женой, однако свадьба не состоялась. Не так давно певец опубликовал «прощальное письмо», в котором намекнул на разрыв с известной блондинкой.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: instagram