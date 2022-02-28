Ольга Орлова призналась, что не знает, ревнив ли ее муж: «Поводов не даю»

Хотя поводы для ревности у Валерия были, ведь экс-участница группы «Блестящие» всегда находилась в окружении красивых и успешных мужчин. Еще до замужества, но уже во время отношений с возлюбленным Ольгу Орлову сватали с Владом Кадони. Звезды достаточно много времени проводили вместе, не опровергали слухи о своих отношения и иногда даже провоцировали специально сплетни вокруг себя.

Однако даже это не спровоцировало у Валерия чувства ревности. Мужчина доверяет своей жене и принимает ее звездную жизнь. Сейчас влюбленные вовсю строят планы на будущее и вместе мечтают о большом доме за городом. Своим примером певица доказала, что настоящая любовь возможна даже после 40.