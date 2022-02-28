Ольга Орлова призналась, что не знает, ревнив ли ее муж: «Поводов не даю»
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Фото: Global Look Press
В сентябре 2021 года 44-летняя Ольга Орлова втайне от всех второй раз вышла замуж за бизнесмена Валерия, который старше ее на 10 лет. Изначально знаменитость скрывала радостное событие и поделилась своим счастьем с поклонниками лишь в декабре. Теперь, когда все в курсе перемен в ее личной жизни, Орлова не перестает делиться идиллией счастливых отношений в личном микроблоге. На этот раз певица рассказала поклонникам, что уверенность ее мужа в себе и в ней просто не позволяет ему опускаться до бессмысленных приступов ревности. Звезда поделилась: «Я не знаю, ревнивый ли у меня муж. Я никогда не давала поводов. А вообще, он у меня золотой и очень понимающий. Мой муж адекватный и уверенный в себе и во мне человек. Я могу обняться и с коллегами, и с друзьями, но в этом не будет никакого сексуального подтекста». К слову, Ольга часто делится секретами здоровых и крепких отношений в Instagram и не боится выкладывать фотографиями с возлюбленным на большую аудиторию.
Хотя поводы для ревности у Валерия были, ведь экс-участница группы «Блестящие» всегда находилась в окружении красивых и успешных мужчин. Еще до замужества, но уже во время отношений с возлюбленным Ольгу Орлову сватали с Владом Кадони. Звезды достаточно много времени проводили вместе, не опровергали слухи о своих отношения и иногда даже провоцировали специально сплетни вокруг себя.
Однако даже это не спровоцировало у Валерия чувства ревности. Мужчина доверяет своей жене и принимает ее звездную жизнь. Сейчас влюбленные вовсю строят планы на будущее и вместе мечтают о большом доме за городом. Своим примером певица доказала, что настоящая любовь возможна даже после 40.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru