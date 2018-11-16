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Ольга Орлова посетовала на сложности работы на Сейшельских островах

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Орловой

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Телеведущая откровенно рассказала о рабочих буднях в тропиках.

Многие, наверное, думают, что 41-летней Ольге Орловой невероятно повезло – певица и телеведущая много времени проводит на Сейшельских островах, где ведутся съемки реалити-шоу «Дом-2». В недавнем интервью газете «7 дней» экс-солистка группы «Блестящие» откровенно рассказала, почему работа в Москве ей нравится больше, чем на островах.

Как говорит Ольга, съемки на Сейшелах длятся дольше, чем в Москве, поэтому нахождение в гриме на сорокоградусной жаре телеведущая называет изнурительным: «Съемки длятся до самого вечера. С прической и макияжем нет возможности быстренько окунуться в океан. Да и делать этого не очень хочется. Хочется просто посидеть где-то в прохладе под кондиционером, потому что на площадке кондиционеров нет. Безусловно, вокруг очень красивая природа, невероятные виды. Но это не отдых, работать в таких условиях тяжело. В Москве ты отработал и едешь по своим делам».

Тропические ливни также не очень нравятся Орловой: «Я терпеть не могу дожди! Меня поймут все, у кого от влажности вьются волосы! Я всю жизнь их выпрямляю укладками, но от дождя становлюсь похожей на барашка. Поэтому для меня дождь на Сейшелах — это каторга».

По мнению Ольги, длительное пребывание на солнце —преждевременный путь к старению кожи, поэтому в арсенале певицы широкополые шляпы и кремы с максимальной степенью защиты от действия солнечных лучей.

Ольга Орлова может похвастаться по-девичьи стройной фигурой. При этом телеведущая не скрывает, что может позволить себе есть все, что захочется. «Мой любимый и единственный спорт — это секс!» — иронично отмечает блондинка.

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