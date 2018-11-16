Ольга Орлова посетовала на сложности работы на Сейшельских островах

Многие, наверное, думают, что 41-летней Ольге Орловой невероятно повезло – певица и телеведущая много времени проводит на Сейшельских островах, где ведутся съемки реалити-шоу «Дом-2». В недавнем интервью газете «7 дней» экс-солистка группы «Блестящие» откровенно рассказала, почему работа в Москве ей нравится больше, чем на островах.

Как говорит Ольга, съемки на Сейшелах длятся дольше, чем в Москве, поэтому нахождение в гриме на сорокоградусной жаре телеведущая называет изнурительным: «Съемки длятся до самого вечера. С прической и макияжем нет возможности быстренько окунуться в океан. Да и делать этого не очень хочется. Хочется просто посидеть где-то в прохладе под кондиционером, потому что на площадке кондиционеров нет. Безусловно, вокруг очень красивая природа, невероятные виды. Но это не отдых, работать в таких условиях тяжело. В Москве ты отработал и едешь по своим делам».