Ольга Орлова показала красавицу-маму и поздравила ее с днем рождения

«Мамуля, с днем рождения!», — сердечно подписала Ольга сториз в своем аккаунте. Судя по всему, этот снимок сделан не в последние дни, так как сейчас артистка отдыхает на море, откуда щедро делится солнечными кадрами.

И даже не боится показывать себя в купальнике — в свои 43 она в отличной форме. Прежде чем поздравить любимую родительницу, Ольга успела порассуждать с подписчиками и о счастье: «Счастье — это удовлетворенность своей жизнью. Это состояние души, состояние радости. Счастье — это когда ты говоришь, думаешь, действуешь в гармонии с собой. Когда ты занимаешься любимым делом, и у тебя все получается, и эта работа приносит удовольствие и материальные блага», — поделилась сегодня она.