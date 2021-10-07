Ольга Орлова не признает мужчин, которые зарабатывают меньше женщин

«Ответьте вы мне на этот же вопрос. Ваша зарплата — 60 тысяч рублей. Зарплата мужчины — 10 тысяч. Комфортно будет?», — поинтересовалась Орлова в ответ.

Звезда уверена, что она точно бы не смогла обеспечивать своего избранника и поддерживать его комфортную жизнь вместе со своей. А мужчины, которые пользуются благосостоянием женщин, настоящие альфонсы и такие отношения не приведут ни к чему хорошему.