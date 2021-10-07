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Ольга Орлова не признает мужчин, которые зарабатывают меньше женщин
43-летняя бывшая солистка группы «Блестящие» и ведущая телепроекта «Дом-2» высказалась о доходах мужчин. Звезда призналась, что не смогла бы чувствовать себя уверенно рядом с человеком, который зарабатывает меньше нее. Орлова считает, что и самому мужчине от этого только дискомфортнее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @olgaorlova1311/Instagram
Ведущая отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram. И одним из них стал — о финансовой стабильности в отношениях. Поклонник спросил у Ольги, смогла бы она жить с мужчиной, который имеет доход ниже, чем у нее.
Фото: @olgaorlova1311/Instagram
«Ответьте вы мне на этот же вопрос. Ваша зарплата — 60 тысяч рублей. Зарплата мужчины — 10 тысяч. Комфортно будет?», — поинтересовалась Орлова в ответ.
Звезда уверена, что она точно бы не смогла обеспечивать своего избранника и поддерживать его комфортную жизнь вместе со своей. А мужчины, которые пользуются благосостоянием женщин, настоящие альфонсы и такие отношения не приведут ни к чему хорошему.
Фото и видео: Instagram
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