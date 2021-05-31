Ольга Машная, Лера Кудрявцева и другие звезды, пережившие неудачную пластику

Телеведущая Маша Малиновская неоднократно обращалась к пластическому хирургу с просьбой увеличить губы, в результате чего верхняя губа Малиновской в какой-то момент стала напоминать о неприятном врожденном недуге - заячьей губе. Впоследствии мода на огромный рот прошла, и Маша вернула своим устам прежнюю аккуратную форму.

Но если губы без проблем вернули в адекватное состояние, то операция по уменьшению гипертрофированного бюста Малиновской закончилась провалом. В 2014 году Маша подала в суд на своего пластического хирурга: он умудрился вставить звезде грудные импланты разного размера.