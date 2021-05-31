Ольга Машная, Лера Кудрявцева и другие звезды, пережившие неудачную пластику
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Фото: Кадр программы
Во время операции врачи выявили у нее грыжу, но удалять не стали. Она до сих пор продолжает увеличиваться, и актриса не понимает, почему медики не предприняли мер. Кроме того, у Машной зашкаливает давление.
В эстетической хирургии сложно гарантировать удачный результат, и знаменитостям часто приходится бороться за восстановление прежнего облика, здоровья.
Путь к изменению внешности начался у популярной в нулевых певицы Саши Project в 2009 году. За десять лет певица перенесла более десятка пластических операций, о многих из которых сегодня очень жалеет. У певицы начались нешуточные проблемы со здоровьем: возникли провалы памяти, отеки, пигментация кожи. Чтобы восстановиться, Саше пришлось обратиться за помощью к психологам и психотерапевтам.
Фото: Starface
О неудачной пластике ранее рассказала и телеведущая Лера Кудрявцева. Она призналась, что 15 лет назад делала пластическую операцию на грудь. о временем выяснилось, что «левый имплант порван». Звезда призвала девушек отказаться от подобного рода операций.
Фото: Instagram/@victoriabonya
В 2019 году телеведущая и модель Виктория Боня сообщила о неудачной пластике. Модель признается, что в погоне за модой вводила филлеры для коррекции носогубных складок. Однако ошибки специалистов привели к тому, что лицо Виктории стало асимметричным.
Телеведущая Маша Малиновская неоднократно обращалась к пластическому хирургу с просьбой увеличить губы, в результате чего верхняя губа Малиновской в какой-то момент стала напоминать о неприятном врожденном недуге - заячьей губе. Впоследствии мода на огромный рот прошла, и Маша вернула своим устам прежнюю аккуратную форму.
Но если губы без проблем вернули в адекватное состояние, то операция по уменьшению гипертрофированного бюста Малиновской закончилась провалом. В 2014 году Маша подала в суд на своего пластического хирурга: он умудрился вставить звезде грудные импланты разного размера.
Фото: Instagram/@alex.vertinskaya
В середине 2000-х годов Анастасия Вертинская сделала подтяжку в зарубежной клинике, и уже тогда многие обвинили ее в потере индивидуальности. Спустя годы последствия пластики стали заметнее: проявились рубцы вдоль линии роста волос, губы начали терять форму.
Фото: Starface, Instagram/@victoriabonya, Instagram/@alex.vertinskaya
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