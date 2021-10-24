Ольга Кормухина раскрыла истинные причины давней ссоры с Аллой Пугачевой

Певица вспоминает, что впервые начала общаться со звездной коллегой, когда пришла к ней домой обсудить участие в «Рождественских встречах». Кормухина достаточно прямо и четко отвечала на вопросы примадонны, чем отличалась от многих в ее окружении: «Алла пришла от этого в недоумение. Думаю, ей не хватало такого человека рядом».

Ольга несколько лет проработала в театре песни Аллы Пугачевой. Половина заработка выделялась на поддержку молодых артистов. Что в скором времени стало портить отношения между сотрудниками театра. «На последнем собрании своего театра Алла была очень нервная. Она на нервах рассталась с Кимом Брейтбургом, с группой "Диалог". Для меня это был холодный душ. Тогда Алла и меня упрекнула: "А ты тоже никогда со мной не советуешься!». Я опешила – потому что я одна работала в этом стиле, и не считала нужным ни с кем советоваться. Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Алла, конечно, обиделась на меня. Она не ожидала этого. Но я не пожалела, что ушла от нее», — рассказала Кормухина в программе «Секрет на миллион».

Ольга Кормухина сделала успешную сольную карьеру и вышла замуж за гитариста Алексея Белова, от которого родила дочь Анатолию.