Ольга Корбут о звездной болезни, домогательствах тренера и продаже медалей

Знаменитая «девочка с косичками» гимнастка Ольга Корбут в 70-е годы была популярна на весь мир. Многочисленные победы на соревнованиях, подражания и переезд в Америку – все это далось гимнастке огромным трудом и любовью к делу всей жизни. Но были в жизни Ольги и неудачи.

Жизнь Корбут изначально была непростой, жизнь в маленьком городе, нищета и плохая успеваемость. Спортсменка увлеклась гимнастикой в 10 лет, ради этого ей даже пришлось похудеть.

Уже в 11 она попала в руки к легендарному тренеру Ренальду Кнышу, которого позже обвинила в харассменте. Карьера умелой спортсменки с огромной скоростью шла вверх. Тренер буквально заставлял подопечную трудиться сквозь слезы и боль. Но Корбут понимала, что таков путь к успеху.

Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году сделали из гимнастки настоящую звезду. Через 2 года вышел фильм по биографии спортсменки. Это был пик карьеры Ольги. Из-за узнаваемости в честь Корбут стали называть спортивные школы, успех вскружил голову юной девушке и у нее началась звездная болезнь.

Гимнастка стала опаздывать на тренировки, грубить тренеру и даже приходить на занятия нетрезвой. Кныш множество раз высказывался о плохом поведении подопечной, что привело к разладу. Ренальду сменила новый тренер Ольга Алексеева, но таких оглушительных успехов Корбут больше показать не смогла, и в 23 года завершила карьеру, оставшись жить в Америке.

В 90-х годах Ольга издала книгу, в которой описала домогательства со стороны тренера во время подготовке к Олимпиаде. Такие обвинения были ударом для Кныша, у которого была безупречная репутация. В 2018 году гимнастка прилетела в Россию, чтобы рассказать свою историю на шоу «Пусть говорят», что очень подорвало здоровье бывшего тренера. Он обвинил бывшую подопечную в мести и клевете. А в апреле прошлого года Ренальду скончался от инфаркта, так и не поставив точку в этой истории.

В 2017 году Корбут тоже была в центре скандала, – гимнастка пыталась продать свои медали на аукционе. Чем породила множество слухов о своем плохом финансовом состоянии. Как оказалось, Ольга хотела просто узнать оценочную стоимость своих наград и выставила их на аукцион, который уже было не отменить, ведь нашлись покупатели. Советская звезда не стала переживать по этому поводу, и отнеслась к своим медалям, как к обычным вещам. Ведь намного важнее, что она вошла в историю как великая спортсменка.