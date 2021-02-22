Ольга Картункова с трудом справилась с финансовыми трудностями: «Кредиты набрали, ипотеки нахапали»

Недавно Ольга Картункова, как и другие люди, работающие в сфере шоу-бизнеса, оказалась в непростой ситуации. Несмотря на то, что у актрисы довольно много проектов, она все же осталась в минусе. В одном из недавних интервью звезда призналась, что порой расстраивается из-за материальной стороны жизни.

«Никогда нельзя сдаваться, ведь мы живы, а это самое главное. Недавно я общалась с одним прекрасным артистом, и он меня спросил: «Как дела?». Я говорю: «Да так… кредиты набрали, ипотеки нахапали, дети растут. Но выкрутились — друзья помогли, слава Богу!» Он говорит: «Глупышка моя, у тебя зеркало есть? Открой его и посмотри. Видишь себя? Очень хорошо, значит, ты жива!» И мне так стало стыдно, что я сижу и ною», — рассказала звезда КВН.

По ее словам, то, что она имеет сейчас, не сравнится с ее прошлой жизнью. Понимание этого дает мотивацию и силы двигаться дальше. «Я про себя подумала: «Откуда ты пришла? Из зарплаты в 4 250 рублей, а сейчас и работа у тебя есть, и дом детям купила, и сама живешь хорошо», — подытожила знаменитость.