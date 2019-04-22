Ольга Кабо трогательно поздравила маму с юбилеем и показала архивное фото

Заслуженная артистка России Ольга Кабо показала подписчикам в Instagram фото своей молодой мамы, которая держит в руках самый дорогой сверток – младенца. В клетчатом одеяльце завернула сама Ольга Кабо. Черно-белый ретро-снимок актриса опубликовала в честь дня рождения мамы: Аиде Николаевне исполнилось 75 лет.

«Мамочка, моя любимая! С Днем рождения! С Юбилеем))) Благодарю за жизнь, за любовь большое жизни, за наш союз, за то, что ты у меня ТАКАЯ! Необыкновенная, мудрая, недосягаемая... Мой главный ориентир, моя опора, мой учитель! Люблю тебя и от души поздравляю)))», - подписала снимок Ольга (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).