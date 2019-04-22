Ольга Кабо трогательно поздравила маму с юбилеем и показала архивное фото

Заслуженная артистка России Ольга Кабо показала подписчикам в Instagram фото своей молодой мамы, которая держит в руках самый дорогой сверток – младенца. В клетчатом одеяльце завернула сама Ольга Кабо. Черно-белый ретро-снимок актриса опубликовала в честь дня рождения мамы: Аиде Николаевне исполнилось 75 лет.
«Мамочка, моя любимая! С Днем рождения! С Юбилеем))) Благодарю за жизнь, за любовь большое жизни, за наш союз, за то, что ты у меня ТАКАЯ! Необыкновенная, мудрая, недосягаемая... Мой главный ориентир, моя опора, мой учитель! Люблю тебя и от души поздравляю)))», - подписала снимок Ольга (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Сама актриса и член ассоциации каскадеров мама двоих детей. Ее дочери Татьяне уже 20 лет. Она появилась на свет, когда ее мать была замужем за бизнесменов Эдуардом Василишиным. Кстати, в детстве Татьяна сыграла главную роль в фильме «Дюймовочка». Тогда кинокритики отметили актерское мастерство девочки, а картина получила много положительных отзывов.
Младшего сына Виктора, которому летом исполнится только 7 лет, Кабо родила в браке со вторым мужем Николаем Разгуляевым.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram