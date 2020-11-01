Ольга Кабо развелась со вторым мужем после 11 лет брака

Успели экс-возлюбленные поделить и имущество. По словам журналистов программы «Ты не поверишь!» актрисе не удалось отсудить даже часть роскошного особняка предпринимателя, стоимость которого достигает 40 млн рублей. Так, разведенная Кабо получила в свое пользование лишь одну из совместно нажитых квартир.

У теледивы и бизнесмена есть общий 8-летний сын Виктор. С кем из родителей, он, в итоге, останется — пока неизвестно.

Напомним, что несколько лет назад Кабо признавалась, что супруг не был готов к рождению ребенка, он боялся брать на себя такую большую ответственность, будучи уже в довольно солидном возрасте.

«Я новость восприняла прекрасно, а вот Коля был в шоке, он был не готов к этому, — рассказывала артистка. — Ушел и закрылся в комнате. Я говорю: «Коль, вот все свидетельствует о том, что у нас с тобой будет ребенок». В ответ: «Какой ребенок?» Я говорю: «Как какой, наш с тобой. Коль, ты подожди, ребенку уже шесть недель, ты сразу так не отрицай все», - вспоминала артистка.