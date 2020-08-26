Ольга Кабо поздравила взрослую дочь с днем рождения и показала нежные фотографии с ней
Фото: Instagram Ольги Кабо
Во вторник, 25 августа, актриса Татьяна Василишина отметила 22-летие.
«Моя Танечка, Танюшенька, Татьяна! Доченька! С днем рождения!!! Это счастья быть твоей мамой! Это гордость иметь такую дочь! Это радость иметь в твоем лице друга, близкую подругу! Это вдохновение знать, что ты озарена творчеством! Это чудо быть зрителем на твоих спектаклях! Это таинство одаривать тебя силой и верой в себя!!!! Будь счастлива, моя хорошая! Я люблютебя! И, конечно, от души поздравляю», - написала в блоге ее звездная мама и показала нежные черно-белые фотографии с ней.
Снимки были сделаны в фотосалоне Дмитрия Каманина и получились с небольшим налетом ретро.
«Наша Таня! Поздравляю 1000 раз», «С именинницей!!!!», «Поздравляем Танюшу! Нежную, красивую, сильную», «Очень красивая девочка!!! Яблоко от яблони», «У красивой мамы прелестная дочюшка», «Какая чудесная девушка! Классическая красавица», «Хорошие фотографии. Невероятно теплые, нежные, трогательные», «Красотка Татьяна», «Прекрасная», - комментируют друзья и поклонники.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!
Фото и видео: Instagram/@kabo_olga
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