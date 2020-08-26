Ольга Кабо поздравила взрослую дочь с днем рождения и показала нежные фотографии с ней

Во вторник, 25 августа, актриса Татьяна Василишина отметила 22-летие.

«Моя Танечка, Танюшенька, Татьяна! Доченька! С днем рождения!!! Это счастья быть твоей мамой! Это гордость иметь такую дочь! Это радость иметь в твоем лице друга, близкую подругу! Это вдохновение знать, что ты озарена творчеством! Это чудо быть зрителем на твоих спектаклях! Это таинство одаривать тебя силой и верой в себя!!!! Будь счастлива, моя хорошая! Я люблютебя! И, конечно, от души поздравляю», - написала в блоге ее звездная мама и показала нежные черно-белые фотографии с ней.