Ольга Кабо показала, как выглядела 30 лет назад

Ольга Кабо — одна из самых востребованых актрис в сериалах. Публика любит ее за умение перевоплощаться в дорогих сердцу героинь, оставаясь в то же время собой. Сегодня звезда показала, какой она была в юности.

«Итак! 1989 год... Я стала МИСС ПРОК (Профессиональный клуб) Московского Кинофестиваля!!! Да! Вот такой титул был в моей жизни... Увидела фотографию и вспомнила свой триумф», — написала она.