Ольга Кабо показала, как выглядела 30 лет назад
Поклонники 52-летней актрисы Ольги Кабо уверены: она не сильно изменилась с возрастом.
Ольга Кабо — одна из самых востребованых актрис в сериалах. Публика любит ее за умение перевоплощаться в дорогих сердцу героинь, оставаясь в то же время собой. Сегодня звезда показала, какой она была в юности.
«Итак! 1989 год... Я стала МИСС ПРОК (Профессиональный клуб) Московского Кинофестиваля!!! Да! Вот такой титул был в моей жизни... Увидела фотографию и вспомнила свой триумф», — написала она.
Поклонники Ольги отмечают: она не сильно изменилась с возрастом. А как считаете вы?
Фото и видео: Instagram/@kabo_olga
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