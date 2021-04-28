Ольга Кабо отсудила у бывшего мужа свою квартиру в Москве

В Москве завершилось заседание суда, на котором решали имущественный вопрос актрисы Ольги Кабо и ее бывшего мужа Николая Разгуляева.

В прошлом году пара развелась после 12 лет брака. Кроме того, несколько лет назад Разгуляев был признан банкротом и задолжал более 360 миллионов рублей.

Главным спорным имуществом стала большая квартира Ольги в Москве. Ее актриса приобрела на собственные сбережения, на деньги, одолженные ее взрослой дочерью, а также выплачивала ипотеку в течение года.

В том случае, если бы она отошла Разгуляеву, квартира бы отошла в счет погашения задолженности. Однако суд оставил квартиру в полной собственности Кабо.

«Теперь эта жилплощадь не может быть заявлена кредиторами Разгуляева в общей долговой массе», — прокомментировала изданию «СтарХит» адвокат звезды Татьяна Стукалова.

«Они интеллигентные умные люди, умеют договариваться. Поэтому будут продолжать вместе воспитывать ребенка. Правда, финансово обеспечивать наследника Ольге пока придется одной — Николай не может платить алименты и помогать из-за своего нынешнего материального положения – он банкрот», – отметила представитель Ольги.