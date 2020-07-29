Ольга Кабо откровенно рассказала о своей беременности в 43 года: «Муж встал и ушел»

В первый раз Ольга Кабо вышла замуж в 29 лет, через четыре года после знакомства с будущим супругом Эдуардом Василишиным. Но их брак продержался всего 7 лет.

«Он был властным мужчиной. И в какой-то момент он заявил, что теперь моей работой будет дом и семья. Я согласилась. Мы жили хорошо, я многое могла себе позволить, много путешествовали», — рассказала Ольга Кабо в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

А после ей стали сниться кошмары, будто ее зовут на сцену, а она не может выйти на сцену — дверь заперта. «Тогда я поняла, что не могу предать профессию и мне нужно возвращаться. И я поставил мужа перед фактом, что начинаю сниматься. Это было началом конца», — вспомнила актриса.

Развод прошел быстро, претензий у супругов друг к другу не было. «Через какое-то время мы стали вновь общаться ради дочери. Претензии притупились. Когда мы развелись, дочери Тане было 2,5 года. И для нее было нормальным, что у нее есть и мама, и папа, но просто они живут не вместе», — рассказала Ольга.