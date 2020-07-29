Ольга Кабо откровенно рассказала о своей беременности в 43 года: «Муж встал и ушел»
Фото: Кадр программы
В первый раз Ольга Кабо вышла замуж в 29 лет, через четыре года после знакомства с будущим супругом Эдуардом Василишиным. Но их брак продержался всего 7 лет.
«Он был властным мужчиной. И в какой-то момент он заявил, что теперь моей работой будет дом и семья. Я согласилась. Мы жили хорошо, я многое могла себе позволить, много путешествовали», — рассказала Ольга Кабо в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».
А после ей стали сниться кошмары, будто ее зовут на сцену, а она не может выйти на сцену — дверь заперта. «Тогда я поняла, что не могу предать профессию и мне нужно возвращаться. И я поставил мужа перед фактом, что начинаю сниматься. Это было началом конца», — вспомнила актриса.
Развод прошел быстро, претензий у супругов друг к другу не было. «Через какое-то время мы стали вновь общаться ради дочери. Претензии притупились. Когда мы развелись, дочери Тане было 2,5 года. И для нее было нормальным, что у нее есть и мама, и папа, но просто они живут не вместе», — рассказала Ольга.
Фото: Кадр программы
Со вторым мужем Николаем Разгуляевым судьба свела Ольгу Кабо тоже случайно. Они пресеклись на московской улице, и Николай сразу понял, что Ольга его женщина. Он ее нашел и завоевал молниеносно. «Через несколько дней она переехала ко мне с вещами. Мы женаты уже 10 лет», — рассказал в студии программы Николай.
Супруги мечтали о ребенке, но три года у них ничего не получалось. Ольга и Николай ходили поклоняться святым мощам, верили, что чудо произойдет. И оно случилось: Ольга в 43 года узнала, что ждет ребенка. Ее супругу было уже 53.
«Когда я сказала мужу, что уже на 6-й неделе, он просто встал и молча ушел. Если бы была дверь, он бы ей хлопнул», — вспомнила актриса.
«Многие теряют дар речи от хороших новостей, со мной произошло так же. Мы долго ждали, и я не поверил», — объяснил свою реакцию Николай Разгуляев. Сейчас их сыну Вите уже 8 лет.
У второго супруга Кабо не сложилось очень близких отношений с ее дочерью. «Я не претендовал на роль отца. У Тани всегда был заботливый папа. Да, я стал ей близким, но не настолько, чтобы, например, доверять мне какие-то тайны. Но она знает, если что-то случится, я все отдам без остатка для того, чтобы ей было хорошо», — отметил Николай.
Фото и видео: Instagram Ольги Кабо, кадры программы «Судьба человека»
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