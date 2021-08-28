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Ольга Изаксон: как выглядит старшая дочь Елены Маликовой от первого брака

О 36-летней модном столичном фотографе Ольге Изаксон известно немногое. Младшие дети Елены и Дмитрия Маликова часто публикуют совместные фото в окружении звездной семьи. А старшая дочь Елены от первого брака предпочитает оставаться за кадром. Дмитрий Маликов заменил Ольге настоящего отца еще в маленьком возрасте, позже у супругов появились общая дочь Стефания и сын Марк.
Ольга Изаксон: как выглядит старшая дочь Елены Маликовой от первого брака

Ольга родилась в 1987 году в Москве, до студенческих лет девушка жила и училась в Париже. Вернувшись в Москву поступила и закончила МГИМО. Изаксон росла в творческой семье, что не могло не сказаться на ее увлечениях.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Изаксон

Фото: @olgaizakson/Instagram

С детства девочка занималась танцами и вокалом, любила фотографировать и рисовать. В итоге Ольга решила продолжить дело матери и остановила свой выбор на профессии фото художника.

Брат Ольги Изаскон Марк и сестра Стефания

Благодаря своему таланту Ольга смогла добиться хороших успехов в карьере. Девушка сотрудничает со многими глянцевыми изданиями в России и популярными зарубежными модными домами.

Первым успехов для модного фотографа стал проект «Ночной портье» журнала Grazia, в котором Изаскон приняла участие в 2011 году.
В том же году началось сотрудничество с брендом Louis Vuitton, которое продолжается до сих пор. Такой старт в карьере помог Ольге получить множество заманчивых предложений по работе.

Фото и видео: Instagram

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