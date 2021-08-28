Ольга Изаксон: как выглядит старшая дочь Елены Маликовой от первого брака
Ольга родилась в 1987 году в Москве, до студенческих лет девушка жила и училась в Париже. Вернувшись в Москву поступила и закончила МГИМО. Изаксон росла в творческой семье, что не могло не сказаться на ее увлечениях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @olgaizakson/Instagram
С детства девочка занималась танцами и вокалом, любила фотографировать и рисовать. В итоге Ольга решила продолжить дело матери и остановила свой выбор на профессии фото художника.
Благодаря своему таланту Ольга смогла добиться хороших успехов в карьере. Девушка сотрудничает со многими глянцевыми изданиями в России и популярными зарубежными модными домами.
Первым успехов для модного фотографа стал проект «Ночной портье» журнала Grazia, в котором Изаскон приняла участие в 2011 году.
В том же году началось сотрудничество с брендом Louis Vuitton, которое продолжается до сих пор. Такой старт в карьере помог Ольге получить множество заманчивых предложений по работе.
Фото и видео: Instagram
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