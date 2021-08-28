Ольга Изаксон: как выглядит старшая дочь Елены Маликовой от первого брака

Благодаря своему таланту Ольга смогла добиться хороших успехов в карьере. Девушка сотрудничает со многими глянцевыми изданиями в России и популярными зарубежными модными домами.

Первым успехов для модного фотографа стал проект «Ночной портье» журнала Grazia, в котором Изаскон приняла участие в 2011 году.

В том же году началось сотрудничество с брендом Louis Vuitton, которое продолжается до сих пор. Такой старт в карьере помог Ольге получить множество заманчивых предложений по работе.