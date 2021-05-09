Ольга Дроздова ушла из театра и завязала с актерской карьерой

«Причина в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына - все это, естественно, привело к обдуманному шагу», - подчеркнул он.

Приоритетом 56-летней артистки на данный момент является сын Елисей. Певцов гордится поступком супруги. «Переходный возраст ребенка, его проблемы оказались важнее, чем, что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас нужнее своему сыну, чем своему театру», - добавил он в Instagram. Поклонники поддержали артистку и заявили, что она не только талантливая актриса, но и прекрасный человек.