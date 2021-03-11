Ольга Бузова заявила, что ни разу не изменяла своим мужчинам

Как уточнила артистка, все ее союзы были длительными. Бузова напомнила, что ей 35 лет. «У меня было не много отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было», — заверила она. Ольга Бузова не понимает, почему люди начинают изменять.

По ее словам, «левак» не укрепляет брак. Бузова считает, что изменяя, человек делает больно не только партнеру, но и самому себе. Телеведущая говорит, что измена и любовь — вещи несовместимые.