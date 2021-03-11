Ольга Бузова заявила, что ни разу не изменяла своим мужчинам
Фото: instagram.com/dava_m
Как уточнила артистка, все ее союзы были длительными. Бузова напомнила, что ей 35 лет. «У меня было не много отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли, чтобы это сделать, у меня никогда не было», — заверила она. Ольга Бузова не понимает, почему люди начинают изменять.
По ее словам, «левак» не укрепляет брак. Бузова считает, что изменяя, человек делает больно не только партнеру, но и самому себе. Телеведущая говорит, что измена и любовь — вещи несовместимые.
22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном. Также Бузова обвинила Даву в насилии и опубликовала скриншоты переписок с ним. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.
Напомним, до этого Бузова говорила, что ее бывший супруг, футболист Дмитрий Тарасов, поднимал на нее руку.
Фото: Instagram/@dava_m, Instagram/@buzova86
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