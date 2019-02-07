Ольга Бузова вступила в команду чемпионов Конора Макгрегора

На днях знаменитый брутальный ирландец, боец смешанного стиля Конор Макгрегор стал новым бренд-амбассадором букмекерской конторы Parimatch, и каково же было удивление поклонников, когда выяснилось, что в его «команду» вступила и певица Ольга Бузова.

«Я всегда восхищаюсь людьми, которые ставят большие цели и уверенно идут к победам. В их окружении я сама становлюсь лучше. Я рада стать частью команды чемпионов Конора МакГрегора и Париматч! А вы готовы?» — заявила звезда в своем микроблоге.