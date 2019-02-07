Ольга Бузова вступила в команду чемпионов Конора Макгрегора

На днях знаменитый брутальный ирландец, боец смешанного стиля Конор Макгрегор стал новым бренд-амбассадором букмекерской конторы Parimatch, и каково же было удивление поклонников, когда выяснилось, что в его «команду» вступила и певица Ольга Бузова.
«Я всегда восхищаюсь людьми, которые ставят большие цели и уверенно идут к победам. В их окружении я сама становлюсь лучше. Я рада стать частью команды чемпионов Конора МакГрегора и Париматч! А вы готовы?» — заявила звезда в своем микроблоге.
Кстати, еще одним «бойцом» Макгрегора стал и Александр Ревва, точнее, его альтер-эго Артур Пирожков, по такому случаю переименовавшийся в Артура МакРеввора.
Похоже, Parimatch скоро объявит специальный конкурс для интернет-пользователей. С нетерпением ждем подробностей!
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram