Ольга Бузова впервые рассказала историю своей первой любви: «Он был бандитом»

Вторая влюбленность случилась у Ольги уже на проекте «Дом-2». Роман с Третьяковым продлился около трех лет. Именно тогда Бузова обрела свою популярность. Вскоре после расставания с Романом блогерша встретила нового избранника. Им оказался предприниматель Тимофей Майоров. Пара разошлась на хорошей ноте и до сих пор поддерживает дружеские отношения. Певица называет экс-возлюбленного «мой идеальный бывший».

Затем Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. В 2016 году их союз распался. Звезды до сих пор продолжают выяснять отношения и часто подкалывают друг друга на публике. После спортсмена сердце теледивы было занято сыроваром Денисом Лебедевым. Участник проекта «Замуж за Бузову» оказался обманщиком. «Он просто хотел получить от меня денег. Спасибо СМИ, которые вывели его на чистую воду», — написала певица.

Последний громкий роман Бузова закрутила с блогером Давой. Артистка пригласила Давида на съемки клипа и влюбилась. Чувства оказались взаимны, и у звезд начались отношения. «Я так верила в нас, что готова была на все, чтобы у нас только все получилось. Но мой мужчина, как выяснилось, к сожалению, преследовал другие цели», — печально заключила блондинка. По ее словам, она до сих пор скучает по экс-возлюбленному.

Фото: Global Look Press