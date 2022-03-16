Ольга Бузова впервые честно призналась, что скучает по Даве: «Порой накрывает жестко»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В прошлом году Ольга Бузова и Давид Манукян объявили о расставании. Звездная пара устроила настоящее шоу из своей личной жизни. Вся страна наблюдала за тем, как они сыплют друг на друга претензиями и оскорблениями. Блондинка обвиняла музыканта в изменах и побоях. Казалось бы, после такого ужаса артистка должна была раз и навсегда забыть о Даве. Но, по словам Ольги, она все еще тоскует по молодому человеку. Своими эмоциями она поделилась в личном блоге.
Исполнительница призналась, что иногда вспоминает хорошие моменты, которые были между ней и рэпером. «Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… и это меня возвращает в реальность. Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви. Я, блин, его реально любила», — поделилась 36-летняя теледива.
Сам Дава уже давно смирился с расставанием и не держит зла на экс-избранницу. «Мы просто не подошли друг к другу, характеры разные. Это нормально. В начале отношений часто бывает, что два человека испытывают друг к другу страсть, а со временем появляются моменты, которые обоих напрягают. Мы поняли, что нам не по пути», — объяснял он. Также он отрицает все обвинения в свой адрес. Артист утверждает, что никогда не поднимал руку на возлюбленную и это все очередная провокация.
Фото: Global Look Press