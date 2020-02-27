Ольга Бузова в прозрачной юбке украсила обложку журнала для домохозяек

На полках российских магазинов появился новый номер журнала «Домашний Очаг», на обложке которого оказалась Ольга Бузова. Редакция выбрала снимок, на котором певица запечатлена в прозрачной юбке и ярком пиджаке. Появление незамужней бездетной артистки — важное исключение из правил, которое сделала главный редактор журнала.

«Как выбирали героиню "ДО" раньше — наличие семьи, детей, милый, домашний, "теплый" вид. Логично? Логично. Предполагалось, что и наши читательницы все — сплошь такие же: создают уют в доме, воспитывают детей и следят за собой, чтобы понравиться мужу. Но время идет, и, кажется, мы готовы признать: семья — это не всегда красивая картинка из рекламы, на которой мама, папа и непременно двое детей — в солнечный день катятся на роликах по парку, бегут, взявшись за руки, к морю или вместе готовят на просторной светлой кухне», — пояснила Наталья Родикова.