Ольга Бузова в прозрачной юбке украсила обложку журнала для домохозяек
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Ольги Бузовой
На полках российских магазинов появился новый номер журнала «Домашний Очаг», на обложке которого оказалась Ольга Бузова. Редакция выбрала снимок, на котором певица запечатлена в прозрачной юбке и ярком пиджаке. Появление незамужней бездетной артистки — важное исключение из правил, которое сделала главный редактор журнала.
«Как выбирали героиню "ДО" раньше — наличие семьи, детей, милый, домашний, "теплый" вид. Логично? Логично. Предполагалось, что и наши читательницы все — сплошь такие же: создают уют в доме, воспитывают детей и следят за собой, чтобы понравиться мужу. Но время идет, и, кажется, мы готовы признать: семья — это не всегда красивая картинка из рекламы, на которой мама, папа и непременно двое детей — в солнечный день катятся на роликах по парку, бегут, взявшись за руки, к морю или вместе готовят на просторной светлой кухне», — пояснила Наталья Родикова.
«Что, если женщина развелась, потому что устала от травмирующих отношений? Что, если она, напротив, переживает развод, которого не хотела? Если у нее непростые отношения с детьми? Или она никогда не имела детей — не получилось, не смогла, не с кем было на это решиться или попросту пока не готова? Или ребенок был, но случилось несчастье? Что, если есть все, но нет своего угла, а только маленькая съемная квартира, где нет места на лишний цветок в горшке, не то что на интерьерные идеи, про которые пишет "ДО"? А если она не любит готовить и у нее достаточно средств, чтобы нанять помощницу по хозяйству? А если она работает и видит свой дом только перед сном и рано утром? Что, если эта женщина — просто живой человек, а не рекламная картинка?», — пояснила она свой выбор, подчеркнув, что современных читательниц, кем бы они ни были, объединяет желание, чтобы круг их близких — их домашний очаг — был теплым и настоящим.
Фото и видео: instagram
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