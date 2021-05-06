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Ольга Бузова в перьях, Киркоров под руку с Давой и другие звезды на красной дорожке «Муз-ТВ 2021»

Очередная музыкальная премия не обошлась без эпатажных выходов звезд за которыми наблюдали телезрители в эту пятницу. Некоторые знаменитости удивили публику не только необычными образами, но и своими спутниками.

4 июня в Дворце спорта «Мегаспорт» прошла 18-я премия в области популярной музыки «Муз-ТВ 2021». На красной ковровой дорожке один за другим появлялись представители российского шоу-бизнеса в экстравагантных нарядах.

Ведущими церемонии в этом году были выбраны Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зиверт

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Практически бессменная ведущая премии Ксения Собчак появилась на дорожке в коротком облегающем бежевом платье с розовым бюстгальтером и высоких белых ботфортах с прорезями. С некоторых ракурсов внимательным зрителям показалось, что журналистка находится в интересном положении.

Ведущая премии МУЗ-ТВ Ксения Собчак

Недавно официально подтвердившие свои отношения солисты группы «Little Big» Илья Прусикин и Софья Таюрская впервые вышли в свет вместе. Пара оделась в одном стиле и цветовой гамме. Софья выбрала красное корсетное платье, колготки в сетку и черные туфли, а Илья надел красный смокинг на голое тело. Все в духе «Little Big».

Илья Прусикин и Софья Таюрская

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ведущая Настя Ивлеева появилась в необычном для блогера и достаточно скромном образе. Девушка выбрала лаконичную ярко-розовую юбку с разрезом, дополнив ее черным топом. Неожиданно, для любительницы сложных силуэтов и экстравагантных выходов.

Настя Ивлеева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Пожалуй, самый неординарный выход на ковровую дорожку был у звезды TikTokа Дани Милохина. Молодой человек объединил в своем образе мужскую и женскую половину, выбрав сочетание черного классического смокинга и яркого розового платья с пачкой.

Даня Милохин

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ольга Бузова не стала исключением, и тоже решила взбудоражить публику своим появлением. Ведущую доставили на дорожку в клетке, откуда она выпорхнула как жар-птица в золотом платье с перьями.

Ольга Бузова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Ида Галич, которая недавно объявила о разводе со своим супругом Аланом, появилась на церемонии в белом брючном костюме со шлейфом.

Ида Галич

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Скандальный рэпер Моргенштерн приехал на премию в инвалидном кресле в сопровождении команды и девушки Дилары. Алишер выбрал необычный пиджак, верхняя часть которого отсутствовала, оголяя торс, а Дилара прикрыла грудь топом с надписью «холодная.

Моргенштерн и Дилара

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Еще одна необычная пара показалась на ковровой дорожке. Филипп Киркоров в белом смокинге и Давид Манукян в образе «Холостяка». Сопровождали певцов несколько мужчин с голым торсом. Интересно, кто принял розу от Давы?

Давид Манукян и Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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