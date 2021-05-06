Ольга Бузова в перьях, Киркоров под руку с Давой и другие звезды на красной дорожке «Муз-ТВ 2021»

4 июня в Дворце спорта «Мегаспорт» прошла 18-я премия в области популярной музыки «Муз-ТВ 2021». На красной ковровой дорожке один за другим появлялись представители российского шоу-бизнеса в экстравагантных нарядах.

Ведущими церемонии в этом году были выбраны Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева.