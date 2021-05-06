Ольга Бузова в перьях, Киркоров под руку с Давой и другие звезды на красной дорожке «Муз-ТВ 2021»
4 июня в Дворце спорта «Мегаспорт» прошла 18-я премия в области популярной музыки «Муз-ТВ 2021». На красной ковровой дорожке один за другим появлялись представители российского шоу-бизнеса в экстравагантных нарядах.
Ведущими церемонии в этом году были выбраны Ксения Собчак, Дмитрий Нагиев, Александр Ревва и Анастасия Ивлеева.
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Практически бессменная ведущая премии Ксения Собчак появилась на дорожке в коротком облегающем бежевом платье с розовым бюстгальтером и высоких белых ботфортах с прорезями. С некоторых ракурсов внимательным зрителям показалось, что журналистка находится в интересном положении.
Недавно официально подтвердившие свои отношения солисты группы «Little Big» Илья Прусикин и Софья Таюрская впервые вышли в свет вместе. Пара оделась в одном стиле и цветовой гамме. Софья выбрала красное корсетное платье, колготки в сетку и черные туфли, а Илья надел красный смокинг на голое тело. Все в духе «Little Big».
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ведущая Настя Ивлеева появилась в необычном для блогера и достаточно скромном образе. Девушка выбрала лаконичную ярко-розовую юбку с разрезом, дополнив ее черным топом. Неожиданно, для любительницы сложных силуэтов и экстравагантных выходов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Пожалуй, самый неординарный выход на ковровую дорожку был у звезды TikTokа Дани Милохина. Молодой человек объединил в своем образе мужскую и женскую половину, выбрав сочетание черного классического смокинга и яркого розового платья с пачкой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ольга Бузова не стала исключением, и тоже решила взбудоражить публику своим появлением. Ведущую доставили на дорожку в клетке, откуда она выпорхнула как жар-птица в золотом платье с перьями.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Ида Галич, которая недавно объявила о разводе со своим супругом Аланом, появилась на церемонии в белом брючном костюме со шлейфом.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Скандальный рэпер Моргенштерн приехал на премию в инвалидном кресле в сопровождении команды и девушки Дилары. Алишер выбрал необычный пиджак, верхняя часть которого отсутствовала, оголяя торс, а Дилара прикрыла грудь топом с надписью «холодная.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Еще одна необычная пара показалась на ковровой дорожке. Филипп Киркоров в белом смокинге и Давид Манукян в образе «Холостяка». Сопровождали певцов несколько мужчин с голым торсом. Интересно, кто принял розу от Давы?
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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