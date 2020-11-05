Ольга Бузова в образе Фриды Кало появилась на обложке журнала: «Я не идеальная Афродита из пены»
Фото: www.instagram.com/buzova86/
Ольга Бузова успевает везде: вести программы на ТВ, участвовать в популярных шоу, записывать песни и выпускать клипы и участвовать в фотосессиях для журналов.
В Instagram Бузовой появилась обложка журнала «Телепрограмма». На съемках для издания Ольга позировала в образе Фриды Кало: в крупных украшениях, с венками на голове, с ярким макияжем и в пестром наряде.
В интервью изданию Ольга Бузова рассказала, каким ранимым ребенком росла и какой дружной была ее семья.
На вопрос, как ей удается при таком загруженном графике находить время на отдых, Ольга ответила: «Раньше было правило: раз в три месяца я уезжала за границу хотя бы на пару дней, чтобы отдохнуть. Здесь мне этого сделать не удается, телефон разрывается все время. Коронавирус внес свои коррективы, и правило теперь не работает», — сказала она.
Бузова добавила, что сейчас ей помогают расслабиться воскресные массажи, к которым она пристрастилась недавно.
Затронули тему внешности и комплексов. «Девушкам всегда нечего надеть. И мы всегда хотим похудеть. Я критична к себе, всегда найду, к чему придраться. Были комплексы, как и у каждого человека. Я же не идеальная Афродита, вышедшая из пены, — откровенно рассказала Бузова «Телепрограмме».
Она добавила, что полюбила себя со временем, проделав огромную работу: «Я благодарна, что аудитория принимает меня такой, какая я есть. Я сейчас полностью довольна собой», — добавив, что много ухаживает за лицом и телом.
«Желаю всем девушкам любить себя, не загонять в депрессию из-за комплексов. Всегда найдется мужчина, который полюбит вас такой, какая вы есть. Если что-то не устраивает категорически и приносит боль, то это всегда можно исправить — позаниматься спортом, подстричься, изменить форму бровей… Сейчас XXI век, все возможно», — отметила она.
На вопрос о мечтах Ольга Бузова ответила: «Мечтаю о доме для своей семьи, где будут царить любовь и гармония, раздаваться детский смех. Я всю жизнь мечтала иметь детей и знаю, что наступит этот момент, потому что пока не сыграна самая главная моя роль — роль матери. Что касается страха, я не боюсь ни в коем случае, потому что знаю: в современном мире при моих возможностях я смогу совмещать абсолютно все. Наверное, будут сложности со сном, и появление прекрасных принцесс внесет еще какие-то коррективы… Но это такое чудо, такое счастье, что я уверена — со всем справлюсь».
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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