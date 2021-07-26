Ольга Бузова в корсете и нюдовом макияже появилась на обложке глянца
Ольга Бузова не перестает удивлять поклонников своей работоспособностью. Кажется, она везде: на телевидении, в Сети, на всех светских тусовках. Самый популярный в России блогер не устает пробовать себя все в новых амплуа, она идет вперед, несмотря на жесткую критику ненавистников, которая ежедневно льется на нее со всех сторон. Она стойко держит удар, но периодически может позволить маленькую женскую слабость — поплакать.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/buzova86
О том, что нужно с уважением относиться друг к другу и быть терпимыми, Ольга рассказала в своем новом интервью журналу Hello!.
Бузова также украсила обложку издания.
Для фотосессии стилисты подобрали для нее белоснежный наряд — платье с корсетом и пышными рукавами. Визажисты нанесли ей почти невидимый нюдовый макияж, а парикмахеры сделали гладкую укладку.
«Это случилось. Сегодня и следующие три месяца ищите меня на обложке журнала. Это не просто интервью и красивая съемка! Это материал о жизни! О том, как нам всем нужно давать шанс. Как нам нужно всем запретить осуждать друг друга. О том, что каждый человек, несмотря на его религию, цвет кожи, гендер, имеет права заниматься тем, чем хочет! Этот материал нужно прочитать всем и обязательно, а некоторым людям даже по несколько раз. Давайте множить любовь, а не ненависть друг к другу», — написала Ольга в личном блоге.
Буквально на днях Ольга Бузова вернулась из Африки, где проходили съемки ее нового шоу. О работе она регулярно рассказывала на своей странице, интригуя поклонников.
А вам понравилась фотосессия Ольги? Расскажите в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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