Сейчас в Баку по-настоящему жарко, ведь в самом разгаре музыкальный фестиваль, где собрались самые яркие звезды отечественного шоу-бизнеса

Ольга Бузова за два дня успела пройтись по красной дорожке, продемонстрировать свои лучшие наряды, посетить премьеру фильма и выступить с песней «Нам будет Жарко». Накануне же она отправилась обратно в Москву. Однако воспоминания и многочисленные фото и видео еще долго будут напоминать певице об этих днях.

Так, сегодня Бузова опубликовала ролик, в котором показала страстный танец с Андреем Малаховым, во время которого ведущий «Пусть говорят» неустанно обнимал Ольгу и целовал руки. В подписи к видео, звезда сравнила с Малахова с «танцующим миллиардером» Джанлука Вакки, отметив, что Андрей танцует гораздо лучше него.

«Вчера невозможно было устоять чтобы не затанцевать под хиты легендарной Софии Ротару. Мы с мои другом Андрюшей устроили мастер-класс для зрителей Первого канала. Как вам наш танец?! Кстати, мой танец с Джанлуко Ваки побил рекорд по просмотрам в российском Инстаграм и собрал примерно 5.000.000 просмотров. Может подошло время поставить новый рекорд?!», - заявила она.

«Какая пара ещё красивая ....у него жена», «Молодцы ребята», «Интересно жена Малахова смотрела это видео?», «Оль, красивая очень и платье чудесное», «Малахов забыл что женат», - разделись во мнениях подписчики.

Фото: instagram.com