Ольга Бузова страдает от ночных кошмаров

Жизнь 32-летней Ольги Бузовой расписана буквально по минутам. Брюнетка совмещает карьеру телеведущей и певицы, занимается собственным рестораном, создает одежду для собственного бренда. На днях в свет вышел свежий номер журнала Harper’s Bazaar, для которого Ольга дала небольшое интервью.

Так, знаменитость не стала вновь рассказывать о разводе с Дмитрием Тарасовым, в этот раз она сделала акцент на своей занятости. Ольга призналась, что «устает, как лошадь», но менять свой график она пока не намерена: «Все, что я делаю, – это не про деньги. Честно. Просто я такой человек: хочу быть востребованной, популярной, хочу, чтобы меня любили. Ну вот скажите, что в этом плохого?».