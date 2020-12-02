Ольга Бузова сломала ребра на «Ледниковом периоде»

Ольга Бузова продолжает участие в «Ледниковом периоде», поклонники зрительским голосованием уже в девятый раз спасли свою любимицу и ее партнера Дмитрия Соловьева. Ольга — самая высокая участница проекта и катание дается ей нелегко. Это отметила на днях и Татьяна Навка. «Но упорству этой девушки можно только позавидовать», — написала Олимпийская чемпионка в Instagram.

Усиленные тренировки дают о себе знать, Бузовы выматывается, но идет вперед. А теперь стало известно, что во время одного из падений телеведущая сломала ребра. О серьезной травме Бузовой сообщает «Комсомольская правда».

ЧП произошло во время тренировки: Бузова так устала и перенервничала, что потеряла сознание и упала. Теперь дают о себе знать полученные травмы. По сведениям издания, приводящего копии медицинских документов, врачи запрещают выходить Ольге на лед.

Сначала недоброжелатели певицы-блогера-телеведущей не поверили в ее искренность, обвинив ее в том, что она таким образом пытается вызвать к себе жалость. Но медики подтвердили тяжесть ее травм. «Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Он показал, что у нее сломаны два ребра, — цитирует «КП» сотрудников медцентра, куда обратилась Ольга Бузова. — При таких нагрузках ребра могут поехать и давить на легкие, а то и вовсе проткнуть их. Если она выйдет на лед, то будет рисковать не здоровьем, а жизнью».

Впрочем, Бузова не собирается останавливаться на достигнутом. На днях она обрадовала подписчиков, что удивит их в финале «Ледникового периода».